ФАС возбудила дела против владельцев АЗС в 4 регионах России из-за цен на бензин

Курское УФАС выдало предупреждение АЗС «Калина-Ойл» за рост цен на АИ 92 и АИ 95, который мог ущемить права потребителей. В Оренбурге предупреждения получили три оператора — «РусГаз Премиум», «ExOil» и «Заправь Сам». Херсонское УФАС после выданного предупреждения добилось снижения цены на АИ 92. В Пензе несколько компаний получили предупреждения за необоснованное повышение розничных цен в июне.