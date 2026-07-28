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ФАС возбудила дела против владельцев АЗС в 4 регионах России из-за цен на бензин

В нескольких российских регионах Федеральной антимонопольной службой (ФАС) возбуждены дела и выданы предупреждения по признакам необоснованного повышения цен на топливо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: "Российская газета"

В нескольких российских регионах Федеральной антимонопольной службой (ФАС) возбуждены дела и выданы предупреждения по признакам необоснованного повышения цен на топливо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, Нижегородское УФАС возбудило дело против оператора АЗС «ESCO» после того, как тот проигнорировал предупреждение и поднял цены на АИ 92 и АИ 95. Пермское УФАС зафиксировало рост цен на заправках «Ликом» — владелец не выполнил предписание, что стало основанием для дела.

В Коми дела заведены на «Движение-Коми» и «Компанию 2000» за монопольное ценообразование без экономического обоснования. Новосибирское УФАС заподозрило картельный сговор — на оптовом рынке разные покупатели получали бензин по разным ценам.

Курское УФАС выдало предупреждение АЗС «Калина-Ойл» за рост цен на АИ 92 и АИ 95, который мог ущемить права потребителей. В Оренбурге предупреждения получили три оператора — «РусГаз Премиум», «ExOil» и «Заправь Сам». Херсонское УФАС после выданного предупреждения добилось снижения цены на АИ 92. В Пензе несколько компаний получили предупреждения за необоснованное повышение розничных цен в июне.

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