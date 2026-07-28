За вклад в развитие инициатив: прикамские нефтепроводчики отмечены благодарностью Национального совета по корпоративному волонтерству

Мероприятие объединило представителей бизнеса, координаторов волонтерских программ и самих корпоративных добровольцев — тех, кто на деле доказывает: помогать можно и нужно не только в свободное время, но и всей командой. На встрече представилась возможность рассказать о проектах нефтепроводчиков широкой аудитории.