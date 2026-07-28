Красноярским пожарным передали пять единиц новой спецтехники

Глава МЧС России Александр Куренков передал гарнизону Красноярского края новую спецтехнику. Торжественная церемония прошла на территории регионального главка МЧС. Пожарные получили автоцистерну, автолестницу, автомобиль газодымозащитной службы, специализированный вахтовый автомобиль и пожарный автомобиль первой помощи. Новая техника отправится в пожарно-спасательные части Октябрьского и Ленинского районов Красноярска, а также в специализированную пожарно-спасательную часть в микрорайоне Солнечный. Во время церемонии глава МЧС России также представил личному составу нового руководителя территориального подразделения. Указом Президента РФ начальником ГУ МЧС России по Красноярскому краю назначен Апрель Агакишиев. Кроме того, Александр Куренков наградил пять сотрудников ведомственными медалями «За спасение на пожаре». Каждый из них отличился при спасении людей в Красноярске, поселке Емельяново и Ачинске. Мы чествуем вас не только за проявленное мужество, но и за ту ежедневную, порой незаметную работу, которая и формирует надежную защиту наших граждан. Эффективность нашей работы напрямую зависит от технического оснащения реагирующих подразделений, — поблагодарил сотрудников глава МЧС России. Напомним, что в Красноярском крае заложили капсулу на месте будущего полигона МЧС.