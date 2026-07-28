В 20-й больнице начали устанавливать системы непрерывного введения инсулина

Ирина Рукосуева, мама одной из девочек, которой установили аппарат, поделилась: «Два года назад случилась у нас эта беда. Каждый день — шесть-семь уколов. Это очень тяжело для ребёнка: образуются шишки, с каждой едой нужно колоть себя, сахар всегда скачет — вверх-вниз».