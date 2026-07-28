В 20-й больнице начали устанавливать системы непрерывного введения инсулина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени И. С. Берзона стартовало внедрение систем непрерывного введения инсулина. 27 июля первые две инсулиновые помпы получили дети с сахарным диабетом 1-го типа.
Устройство автоматически подаёт микродозы инсулина, избавляя от ежедневных многоразовых уколов и помогая поддерживать стабильный уровень сахара.
Ирина Рукосуева, мама одной из девочек, которой установили аппарат, поделилась: «Два года назад случилась у нас эта беда. Каждый день — шесть-семь уколов. Это очень тяжело для ребёнка: образуются шишки, с каждой едой нужно колоть себя, сахар всегда скачет — вверх-вниз».
До конца года в больнице планируют установить инсулиновые помпы ещё 13 пациентам. Перед началом использования врачи проводят с детьми и их родителями обучающие занятия, чтобы они уверенно могли пользоваться аппаратом в повседневной жизни.
Заместитель главного врача по детству КМКБ № 20 Юлия Кузнецова отметила: «Врачи учат детей жить с этим диагнозом, контролировать сахар крови и своевременно вводить инсулин, в том числе с использованием помпы. Для нас важно, чтобы каждый ребёнок с диабетом получил возможность жить полноценной жизнью».