AP: ВС США предупредили Трампа об истощении ракетных арсеналов

Ранее два авианосца «Авраам Линкольн» и «Джеральд Форд» покинули Ближний Восток после конфликта с Ираном. Как сообщил глава комитета парламента Ирана по нацбезопасности Эбрахим Азизи, это произошло после уничтожения 14 американских баз и повреждения более 200 летательных аппаратов. Кроме того, стало известно о согласовании проекта меморандума между Вашингтоном и Тегераном, ожидающего одобрения Дональда Трампа.