AP: ВС США предупредили Трампа об истощении ракетных арсеналов

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн провел закрытый брифинг для президента Дональда Трампа, сообщив о критическом снижении запасов стратегических ракет. По информации источников агентства Associated Press, этот фактор существенно ограничивает возможности Вашингтона для дальнейшей военной эскалации конфликта с Тегераном.
Как передает агентство, военное руководство передало Белому дому детальный доклад, включающий различные сценарии развития ситуации. Эксперты подчеркивают, что дефицит боеприпасов ставит под сомнение эффективность дальнейших наступательных операций и требует пересмотра текущей стратегии на Ближнем Востоке.
Ранее два авианосца «Авраам Линкольн» и «Джеральд Форд» покинули Ближний Восток после конфликта с Ираном. Как сообщил глава комитета парламента Ирана по нацбезопасности Эбрахим Азизи, это произошло после уничтожения 14 американских баз и повреждения более 200 летательных аппаратов. Кроме того, стало известно о согласовании проекта меморандума между Вашингтоном и Тегераном, ожидающего одобрения Дональда Трампа.