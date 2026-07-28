Впервые в Беларуси: редкий вид грибов нашли в нацпарке «Припятский»

Сотрудники лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси изучили в нацпарке биологическое разнообразие грибов, миксомицетов, лишайников. Ученые собрали 250 образцов и определили более 110 видов.
Около 20 из них — новые для парка, в том числе охраняемые.
«Но главная находка — Calicium pinastri Tibell — редкий вид лихенизированных грибов семейства Калициевые. Его впервые выявили для всей Беларуси», — отметили в пресс-службе.
Лишайник был обнаружен на коре 130-летней сосны обыкновенной.
Новые виды грибов продолжают находить ученые
Чаще всего специалисты находят новые виды грибов в Беловежской пуще. Так, ранее в заповеднике был обнаружен не встречавшийся в Беларуси вид — мерипилус гигантский (Meripilus giganteus).
Белорусские ученые нашли там также новый вид миксомицетов, неизвестных мировой науке Cribraria purpurea Schrad и Hemitrichia calyculata (Speg.) M.L. Farr.
Помимо того, ученые выявили в пуще новый для нее вид гриба — элафомицес шиповатый.