В пяти волгоградских зоомагазинах незаконно торговали ветпрепаратами

За торговлю лекарственными препаратами для ветеринарного применения без лицензии два предпринимателя, владеющих зоомагазинами в Волгограде и в Суровикино, также были привлечены к административной ответственности. Нарушители признали вину и на момент рассмотрения дел инициировали процедуру получения лицензии.