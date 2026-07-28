Нижегородские канадцы Фейнстра пожаловались на проблемы с ГИБДД

При этом Фейнстра признал обоснованность лишь одной из остановок: тогда на переднем сиденье находилась его маленькая дочь, что противоречит требованиям ПДД. За это нарушение он получил штраф и согласился, что в той ситуации наказание было справедливым. Канадец надеется, что после замены автомобильных номеров на нижегородские внимание со стороны инспекторов станет менее пристальным.