Нижегородские канадцы Фейнстра пожаловались на проблемы с ГИБДД

Канадец Аренд Фейнстра, обосновавшийся с большой семьёй в Нижегородской области, столкнулся с частыми проверками на дорогах. Мужчина поделился своими переживаниями в видеоролике, опубликованном в соцсетях.
Семья Фейнстра — супруги и девять детей — переселилась в регион в 2024 году. В Дальнеконстантиновском районе они возвели дом и развивают собственное фермерское хозяйство.
По словам Аренда, сотрудники ГИБДД регулярно останавливают его автомобиль — даже в тех случаях, когда он не нарушает правила дорожного движения. Такая избыточная проверка сильно мешает и съедает немало времени. «Я бы предпочёл, чтобы меня не останавливали, если я не делаю ничего плохого», — подчеркнул мужчина.
При этом Фейнстра признал обоснованность лишь одной из остановок: тогда на переднем сиденье находилась его маленькая дочь, что противоречит требованиям ПДД. За это нарушение он получил штраф и согласился, что в той ситуации наказание было справедливым. Канадец надеется, что после замены автомобильных номеров на нижегородские внимание со стороны инспекторов станет менее пристальным.
Ранее нижегородские канадцы Фейнстра решили уехать в Крым.