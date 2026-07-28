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Нижегородские канадцы Фейнстра пожаловались на проблемы с ГИБДД

При этом Фейнстра признал обоснованность лишь одной из остановок: тогда на переднем сиденье находилась его маленькая дочь, что противоречит требованиям ПДД.

Канадец Аренд Фейнстра, обосновавшийся с большой семьёй в Нижегородской области, столкнулся с частыми проверками на дорогах. Мужчина поделился своими переживаниями в видеоролике, опубликованном в соцсетях.

Семья Фейнстра — супруги и девять детей — переселилась в регион в 2024 году. В Дальнеконстантиновском районе они возвели дом и развивают собственное фермерское хозяйство.

По словам Аренда, сотрудники ГИБДД регулярно останавливают его автомобиль — даже в тех случаях, когда он не нарушает правила дорожного движения. Такая избыточная проверка сильно мешает и съедает немало времени. «Я бы предпочёл, чтобы меня не останавливали, если я не делаю ничего плохого», — подчеркнул мужчина.

При этом Фейнстра признал обоснованность лишь одной из остановок: тогда на переднем сиденье находилась его маленькая дочь, что противоречит требованиям ПДД. За это нарушение он получил штраф и согласился, что в той ситуации наказание было справедливым. Канадец надеется, что после замены автомобильных номеров на нижегородские внимание со стороны инспекторов станет менее пристальным.

Ранее нижегородские канадцы Фейнстра решили уехать в Крым.

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