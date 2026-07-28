Беспилотник влетел в квартиру МКД в Курске: жильцов эвакуировали

По данным главы региона, с 09:00 27 июля до 09:00 28 июля над Курской областью ликвидировали 164 беспилотника различного типа. Также ВСУ 87 раз применили артиллерию по отселенным районам и восемь раз сбросили взрывные устройства с дронов. Из-за этого пострадали два мирных жителя. В слободе Белой Беловского района ранения получил 52-летний мужчина, в поселке Коренево Кореневского района — 57-летний. Оба отказались от госпитализации.