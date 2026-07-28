В ФКР отказались ремонтировать арку перед виллой Мель, разобранную при участии министра

Фонд капитального ремонта Калининградской области отказался ремонтировать фахверковую арку перед виллой Мель на улице Чапаева (дом № 17). После того, как калининградцы поинтересовались, когда закончится ремонт виллы и когда на место вернут деревянную конструкцию арки (ее демонтировали при личном участии главы регионального минстроя Сергея Черномаза и увезли в депозитарий, который обрушился осенью 2025 года), в Фонде дали развернутый комментарий (арку в нем назвали «навесом»).
«В 2024 году в процессе выполнения капремонта сняли штукатурку и обнаружили под ней декоративные элементы. Чтобы их сохранить, потребовалась корректировка проектной документации. Дом является объектом культурного наследия. Сейчас ведётся поиск подрядной организации на строительно-монтажные работы по фасаду. Ранее конкурс прошел в октябре 2025 года, в феврале, мае, июне и в середине июля 2026 года. Но ни один из них не состоялся из-за отсутствия заявок. Следующий аукцион запланирован на август. Собственники смогут узнать результаты ориентировочно в сентябре при обращении на электронную почту Фонда: info@fkr39.ru. Навес на Чапаева, 17, не входит в работы по капремонту. Собственникам необходимо самостоятельно принять решение о его ремонте», — пояснили в ФКР.
Напомним, что в январе 2025 года кирпичную арку рядом с исторической виллой Мель на улице Чапаева в ФКР пообещали восстановить в течение года. Об этом «Новому Калининграду» в ответе на официальный запрос сообщил заместитель гендиректора регионального Фонда капремонта Денис Лещенко.
Лещенко отметил, что «деревянные элементы арки указанного дома будут восстановлены во время строительно-монтажных работ».
Напомним, что арка виллы была частично разобрана в августе 2022 года волонтерами в рамках фестиваля «Том Сойер фест». В демонтаже тогда же лично принимали участие глава регионального минстроя Сергей Черномаз и гендиректор Фонда капремонта Олег Туркин, записавшиеся волонтерами фестиваля.
Капремонт здания виллы начался в октябре 2023 года, несмотря на то, что торги ещё в мае 2022 года выиграла компания «Промтехсервис».
Олег Туркин, бывший на тот момент руководителем Фонда капремонта Калининградской области, рассказывал «Новому Калининграду», что сроки по проектированию сместились из-за затянувшейся историко-культурной экспертизы. Летом 2024 года ФКР не мог найти нового подрядчика для ремонта памятника архитектуры.
Вилла Мель была построена в 1905—1906 годах по проекту преподавателя Королевской школы строительства, архитектора Эрнста Меля.