В ФКР отказались ремонтировать арку перед виллой Мель, разобранную при участии министра

«В 2024 году в процессе выполнения капремонта сняли штукатурку и обнаружили под ней декоративные элементы. Чтобы их сохранить, потребовалась корректировка проектной документации. Дом является объектом культурного наследия. Сейчас ведётся поиск подрядной организации на строительно-монтажные работы по фасаду. Ранее конкурс прошел в октябре 2025 года, в феврале, мае, июне и в середине июля 2026 года. Но ни один из них не состоялся из-за отсутствия заявок. Следующий аукцион запланирован на август. Собственники смогут узнать результаты ориентировочно в сентябре при обращении на электронную почту Фонда: info@fkr39.ru. Навес на Чапаева, 17, не входит в работы по капремонту. Собственникам необходимо самостоятельно принять решение о его ремонте», — пояснили в ФКР.