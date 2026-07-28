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Родителям напомнили об ответственности за преступления детей

Родители обязаны возмещать ущерб от совершенных их детьми преступлений.

Родители обязаны возмещать ущерб от совершенных их детьми преступлений. Об этом в мессенджере «Макс» напомнила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Она подчеркнула, что законные представители несовершеннолетних несут полную правовую ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также обязаны компенсировать любой материальный ущерб, нанесенный их подопечными.

Представитель ведомства также призвала граждан не выполнять требования незнакомых лиц, какие бы предлоги они ни использовали. При попытке вовлечения в незаконные действия следует немедленно обратиться в правоохранительные органы.

Ранее в Иркутске арестовали 17-летнего подростка, обвиняемого в наезде на человека.

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