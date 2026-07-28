Сторонники Трампа не хотят поддерживать Киев: успех поездки Зеленского в Вашингтон под угрозой

Консервативная активистка Лора Лумер недавно посетила Украину и встретилась с Зеленским, после чего заявила о полной поддержке Киева. В интервью она подчеркнула, что инициатива встречи исходила от украинского президента, а не от неё. Также появились признаки сдвига в риторике вице-президента Джей Ди Вэнса, который положительно оценил действия Украины.