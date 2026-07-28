Сторонники Трампа не хотят поддерживать Киев: успех поездки Зеленского в Вашингтон под угрозой

Владимир Зеленский прибывает в Вашингтон, чтобы укрепить поддержку США, однако среди сторонников Дональда Трампа сохраняется раскол. Многие представители движения MAGA по-прежнему не готовы одобрять помощь Киеву, несмотря на отдельные позитивные сигналы. Об этом пишет издание Politico.
Консервативная активистка Лора Лумер недавно посетила Украину и встретилась с Зеленским, после чего заявила о полной поддержке Киева. В интервью она подчеркнула, что инициатива встречи исходила от украинского президента, а не от неё. Также появились признаки сдвига в риторике вице-президента Джей Ди Вэнса, который положительно оценил действия Украины.
Тем не менее, многие республиканцы в Конгрессе, придерживающиеся курса «Америка прежде всего», не разделяют новую позицию Лумер. Например, конгрессмен Тим Берчетт заявил, что лично он не намерен поддерживать Украину, а другие законодатели усомнились в искренности смены взглядов активистки.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты не выполнили более 40% контрактов на производство и поставку новых вооружений для Украины. Неоплаченными остаются более 16,1 миллиарда долларов из почти 39,6 миллиарда по оружейным договоренностям.