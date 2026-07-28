Дмитрий Работников: «Бойцы используют маскостюмы постоянно в любые сезоны»

— Был случай, когда меня выручил костюм «Леший». Это было зимой и «Леший» был бело-чёрного цвета. Абсолютно новенький. Гордился, что мне его выдали. Оператор БПЛА, выполняя задачу, обычно отделяется от основной группы из-за безопасности. Когда включаешь дрон, ты тут же обнаружен и по тебе начинает работать ствольная и миномётная артиллерия. Танки ездят по полю в поисках операторов дронов. В тот выход я расположился на кромке поля в неглубоком укрытии. Запустил дрон по правилам безопасных запусков. Только успел прыгнуть в укрытие, как начался обстрел. Стреляли миномёты. На тот момент у противника не было тепловизоров, но в воздухе летали коптеры ВСУ. Я сгруппировался и стал «сугробиком». Но, одновременно управлял дроном, неподвижно находясь в своём укрытии. Только качество костюма не позволило вражеским БПЛА меня обнаружить. Обстрел длился 12−13 минут. По мне не попали, потому что не нашли сверху. Я выполнил задачу, вернул дрон и ретировался оттуда.