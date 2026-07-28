Дмитрий Работников: «Бойцы используют маскостюмы постоянно в любые сезоны»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дмитрий Работников — участник СВО, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» в Красноярском крае, рассказал о службе и как его спас «леший».
— Дмитрий, в какой период вы были на фронте и ваша военная специальность?
— Я служил осенью 2022 — весной 2023 года на северодонецком направлении — наши подразделения освобождали города Солидар и Артёмовск. Был штурмовиком, оператором БПЛА и водителем. Успел применить несколько специальностей до ранения в марте 2023 года.
— Вы сказали, что были оператором дрона. Прошли на фронте спецкурс обучения? Ведь управлять БПЛА не просто.
— Да, я проходил курс перед фронтом, но на тот момент это было новое направление. Поэтому ребят подбирали по умению управлять дроном — у кого в жизни ранее были «птицы» — это умение очень пригодилось. У меня когда-то был дрон. Но нас учили применять специальные навыки под специальные задачи с которыми дроны используются. Прошёл 1,5 недельный курс обучения.
— Вы были руководителем, как дроновод-разведчик?
— Я был не руководителем, но штатным членом нашей группы, её глазами. Занимался ориентировкой, наводкой и движением группы противника.
— Сейчас главным трендом стала война дронов. Можно ли сказать что это современность и будущее войны?
— Безусловно. Технологии за три года шагнули сильно вперёд. Не только технологии, но и военная инженерная мысль по использованию этой техники. Это техника дешёвая мобильная смертоносная. Достаточно смертоносная, что бы применять её массово. Поэтому, уверен, что многие государства взяли эти практики на вид. Это будет оружие будущего. Мы должны не отставать, а опережать противника, что сейчас и делается.
— Теперь вопрос о встрече добровольными помощниками фронту, которая состоялась 24 июля. Они шьют маскировочные халаты «Леший» и другую амуницию. Как это помогает на фронте? Только для снайперов или маскировочную одежду используют все бойцы?
— Так одеваются бойцы, которые выполняют особые задачи: операторы БПЛА, снайперы. Всем бойцам такая усиленная маскировка не требуется, но маскировочная одежда пользуется большим просом, и костюмы изнашиваются довольно быстро. Ведь там лес, передвижение ползком. Поэтому такая помощь очень востребована. Ребята маскостюмы постоянно используют в любые сезоны.
— Дмитрий, вспомните какой-нибудь случай из вашей военной практики, когда было очень опасно, и выручила маскировка.
— Был случай, когда меня выручил костюм «Леший». Это было зимой и «Леший» был бело-чёрного цвета. Абсолютно новенький. Гордился, что мне его выдали. Оператор БПЛА, выполняя задачу, обычно отделяется от основной группы из-за безопасности. Когда включаешь дрон, ты тут же обнаружен и по тебе начинает работать ствольная и миномётная артиллерия. Танки ездят по полю в поисках операторов дронов. В тот выход я расположился на кромке поля в неглубоком укрытии. Запустил дрон по правилам безопасных запусков. Только успел прыгнуть в укрытие, как начался обстрел. Стреляли миномёты. На тот момент у противника не было тепловизоров, но в воздухе летали коптеры ВСУ. Я сгруппировался и стал «сугробиком». Но, одновременно управлял дроном, неподвижно находясь в своём укрытии. Только качество костюма не позволило вражеским БПЛА меня обнаружить. Обстрел длился 12−13 минут. По мне не попали, потому что не нашли сверху. Я выполнил задачу, вернул дрон и ретировался оттуда.
— Реальный пример, как маскировочный костюм спас жизнь российскому бойцу.
— Конечно. Я с большой благодарностью отношусь к труду наших волонтёров. Они делают очень нужную и важную работу, которая всегда востребована.
— Ранение у вас было от коптера?
— Нет, миномётный снаряд попал в наш автомобиль при передвижении.
— Как долго вы лечились?
— Примерно месяц в госпиталях. Потом, около трёх месяцев восстанавливался дома, в Красноярске.
— Спасибо за этот рассказ!
— В заключение хочу сказать, очень хорошо, что к помощи привлекают молодёжь, что бы юноши и девушки видели важность и полезность их помощи и были причастны к делу Победы. Они будут гордиться этим. Это тоже патриотическое воспитание нового поколения.