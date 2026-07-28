В красноярском «Роевом ручье» рассказали о кудрявых пеликанах, которых считают героями легенд

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В парке флоры и фауны «Роев ручей» живут две самки кудрявого пеликана — Аня и Таня. Специалисты рассказали об особенностях этих редких птиц, которые занесены в Красную книгу России и считаются одними из крупнейших летающих птиц в мире.
Кудрявый пеликан получил свое название благодаря длинным закрученным перьям на голове. При длине тела до 180 сантиметров размах его крыльев может достигать 3,2 метра.
Главная особенность птицы — длинный клюв с кожистым горловым мешком. С его помощью пеликан ловит рыбу: набирает в клюв воду вместе с добычей, затем выпускает воду, оставляя рыбу внутри. Несмотря на внушительные размеры, птица не ныряет полностью, а погружает в воду только переднюю часть тела.
Кудрявый пеликан занимает особое место в культуре разных народов. В исламе существует предание, что эти птицы переносили камни для строительства Каабы. В христианской традиции пеликан стал символом самопожертвования благодаря легенде о том, что он кормит птенцов собственной кровью. В древности пеликанов также приручали для рыбной ловли.
Сегодня кудрявый пеликан считается уязвимым видом. Основными угрозами для него остаются сокращение естественных мест обитания, осушение водоемов, загрязнение окружающей среды и снижение кормовой базы.
В «Роевом ручье» отмечают, что Аня и Таня — осторожные и пугливые птицы. Посетителей просят наблюдать за ними спокойно, не пытаясь привлечь внимание, чтобы не тревожить редких обитателей парка.