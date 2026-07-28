В красноярском «Роевом ручье» рассказали о кудрявых пеликанах, которых считают героями легенд

Кудрявый пеликан занимает особое место в культуре разных народов. В исламе существует предание, что эти птицы переносили камни для строительства Каабы. В христианской традиции пеликан стал символом самопожертвования благодаря легенде о том, что он кормит птенцов собственной кровью. В древности пеликанов также приручали для рыбной ловли.