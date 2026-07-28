На этой неделе запланирован ремонт дорог в северной части Хабаровска

Так, городские власти намерены привести в нормативное состояние на этой неделе четыре улицы — Совхозную, Трехгорную, Уборевича и квартал 70-летия Октября (он расположен в поселке Березовка). На них будет выполнен текущий ямочный ремонт, финансируемый из бюджета города Хабаровска. Помимо этого, в северной части краевой столицы началась реконструкция улиц Санаторной и Правобережной, ведущих к детскому санаторию «Амурский». Кроме того, продолжится реконструкция еще пяти объектов, которые приводят в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Это участок проспекта 60-летия Октября (от Гаражного переулка до улицы Большой), развязка улица 65-летия Победы — проспект 60-летия Октября, а также участки улиц Запарина (от Конечного переулка до улицы Ленина), Шеронова (от улицы Волочаевской до улицы Ленина) и Серышева (от улицы Тургенева до улицы Знаменщикова).