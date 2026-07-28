Пермское УФАС возбудило дело из-за повышения цен на сети АЗС «Ликом»

Пермское УФАС возбудило дело в отношении продавца сети АЗС «Ликом» по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Как сообщает пресс-служба ведомства, действия сети АЗС свидетельствуют об установлении экономически необоснованных цен. В частности, УФАС установил, что в период с 22 по 26 июня розничные цены на автомобильные бензины марок АИ-92 и АИ-95 выросли в среднем на 20 ₽ за литр. По мнению службы, это может привести к ущемлению интересов потребителей.