Неизвестные добавили химию в фонтан в Сормове и устроили «пенную вечеринку»

Фонтан из пены появился в Сормовском районе Нижнего Новгорода из-за вандалов. Об этом пишет телеграм-канал Ni Mash.
Инцидент произошел около памятника «Метеор». По данным источника, неизвестные залили в воду бытовую химию. В фонтане появилось много пены.
Для завершения «вечеринки» работники администрации залили в оборудование пеногаситель. В мэрии напомнили, что подобные действия могут вывести фонтан из строя.
Ранее мы писали, что вандалы сломали лавочки и качели в Сормовском районе Нижнего Новгорода.