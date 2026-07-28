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Неизвестные добавили химию в фонтан в Сормове и устроили «пенную вечеринку»

Работники администрации уже приняли меры.

Источник: Живем в Нижнем

Фонтан из пены появился в Сормовском районе Нижнего Новгорода из-за вандалов. Об этом пишет телеграм-канал Ni Mash.

Инцидент произошел около памятника «Метеор». По данным источника, неизвестные залили в воду бытовую химию. В фонтане появилось много пены.

Для завершения «вечеринки» работники администрации залили в оборудование пеногаситель. В мэрии напомнили, что подобные действия могут вывести фонтан из строя.

Ранее мы писали, что вандалы сломали лавочки и качели в Сормовском районе Нижнего Новгорода.