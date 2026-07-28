«Отправила в банке с вареньем»: в Назарове пенсионерке вернули 450 тысяч украденные мошенниками

В Назарове Красноярского края полицейские задержали курьера мошенников и вернули 84-летней пенсионерке 450 тыс. рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками следственного отдела. Они заявили, что ее сестра якобы попала в беду, связалась с мошенниками и ей срочно нужны деньги, чтобы доказать невиновность. Пенсионерка поверила аферистам, положила накопления в банку с вареньем и отправила посылку в Новосибирск через транспортную компанию. Позже она узнала, что никакого уголовного преследования в отношении родственницы не было, и обратилась в полицию.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Оперативники установили, кто забрал посылку, и выехали в Новосибирск. Ранее судимый 24-летний подозреваемый не успел передать деньги мошенникам и хранил банку дома. Во время задержания полицейские изъяли 450 тыс. рублей и вернули их владелице. Молодого человека доставили в Красноярск, суд заключил его под стражу.
Сейчас следствие проверяет его возможную причастность к аналогичным преступлениям.