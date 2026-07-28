«Отправила в банке с вареньем»: в Назарове пенсионерке вернули 450 тысяч украденные мошенниками

Женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками следственного отдела. Они заявили, что ее сестра якобы попала в беду, связалась с мошенниками и ей срочно нужны деньги, чтобы доказать невиновность. Пенсионерка поверила аферистам, положила накопления в банку с вареньем и отправила посылку в Новосибирск через транспортную компанию. Позже она узнала, что никакого уголовного преследования в отношении родственницы не было, и обратилась в полицию.