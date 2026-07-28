Бастрыкин сообщил об участии СКР в написании законов для борьбы с дипфейками

Группа парламентариев от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким 14 июля внесла в Госдуму проект о признании применения всех типов дипфейков отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Как указали авторы в пояснительной записке, сгенерированные нейросетями материалы «обладают высокой степенью реалистичности» и могут «вводить в заблуждение о высказываниях, действиях или личности конкретного лица».