Небольшие изменения произошли в составе «Амурских Тигров»

Так, хабаровскую молодежную хоккейную команду покинул нападающий Виталий Наделяев. Контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию сторон. В то же время, основной контракт с «Тиграми» заключил защитник Артем Войлуков. Соглашение с игроком 2009 года рождения рассчитано на три года.