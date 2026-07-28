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Небольшие изменения произошли в составе «Амурских Тигров»

Так, хабаровскую молодежную хоккейную команду покинул нападающий Виталий Наделяев. Контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию сторон. В то же время, основной контракт с «Тиграми» заключил защитник Артем Войлуков. Соглашение с игроком 2009 года рождения рассчитано на три года.

Так, хабаровскую молодежную хоккейную команду покинул нападающий Виталий Наделяев. Контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию сторон. В то же время, основной контракт с «Тиграми» заключил защитник Артем Войлуков. Соглашение с игроком 2009 года рождения рассчитано на три года.