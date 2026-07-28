При атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки погиб человек, 12 ранены

Житель Белгорода получил смертельные ранения при целенаправленном ударе ВСУ. В городе также пострадали восемь человек, четверо из которых госпитализированы. Врачи оценивают состояние троих как тяжелое. Также вчера оказали медицинскую помощь двум пострадавшим в результате атак ВСУ 23-го и ночью 27 июля в Белгороде. Их направили на амбулаторное лечение.