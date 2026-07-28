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При атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки погиб человек, 12 ранены

За прошедшие сутки Белгородская область подверглась атакам со стороны Украины 130 раз. В результате погиб один мирный житель, еще 12 пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Источник: Коммерсантъ

За прошедшие сутки Белгородская область подверглась атакам со стороны Украины 130 раз. В результате погиб один мирный житель, еще 12 пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Житель Белгорода получил смертельные ранения при целенаправленном ударе ВСУ. В городе также пострадали восемь человек, четверо из которых госпитализированы. Врачи оценивают состояние троих как тяжелое. Также вчера оказали медицинскую помощь двум пострадавшим в результате атак ВСУ 23-го и ночью 27 июля в Белгороде. Их направили на амбулаторное лечение.

В районе села Стрелецкое Белгородского округа из-за атаки БПЛА на грузовой автомобиль пострадал мирный житель. Он находится на стационарном лечении в городской больнице № 2 Белгорода.

В селе Глотово Грайворонского округа при взрыве дрона ранен мужчина. Его доставили в областную клиническую больницу в тяжелом состоянии.

В городе Шебекино Шебекинского округа вследствие атаки беспилотника на «Газель» пострадал человек. Его направили в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще один мирный житель получил ранения при детонации дрона на предприятии. Пострадавший находится на стационарном лечении в Шебекинской ЦРБ.

Кроме того, в медицинских учреждениях скончались два мирных жителя, получивших тяжелые ранения в результате атак в Белгородском и Шебекинском округах 20 и 23 июля.

Всего ударам подверглись 18 округов. ВСУ семь раз обстреляли Белгородскую область с использованием артиллерии и авиации, а также один раз сбросили взрывные устройства с БПЛА. Силы ПВО уничтожили 160 дронов.

Сутками ранее в результате атак со стороны Украины в Белгородской области пострадали 13 человек, в том числе двое детей.

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