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Дмитриев удивился реакции нефти на удары хуситов по объектам в Саудовской Аравии

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев связал резкое падение цен на нефть после сообщений об ударах хуситов по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии с манипулированием рынком.

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев связал резкое падение цен на нефть после сообщений об ударах хуситов по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии с манипулированием рынком.

— Неужели кто-то манипулирует ценами на рынке нефти, который упал на восемь процентов после потери предложения в объеме около пяти миллионов баррелей в сутки? — написал он у себя на странице в социальной сети Х.

Так, он прокомментировал снижение стоимости нефти марки WTI более чем на восемь процентов после заявления йеменского движения «Ансар Аллах» об атаке беспилотниками на объекты транспортировки нефти в Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что китайские переработчики начали раньше обычного закупать российскую нефть марки ESPO на фоне рисков перебоев с поставками с Ближнего Востока. Согласно данным Kpler, в июле импорт российской нефти в Китай может достичь рекордных с марта показателей — около 1,4 миллиона баррелей в сутки. Индийские госкомпании также торопятся найти альтернативу, опасаясь задержек грузов из Саудовской Аравии и Ирака.

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