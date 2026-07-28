ФСБ: в Белгороде предотвращен теракт против сотрудника ВГА Харьковской области

В Белгороде предотвращен террористический акт против сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности.
В ведомстве отметили, что по делу задержан сотрудник Службы безопасности Украины.
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