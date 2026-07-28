Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ: в Белгороде предотвращен теракт против сотрудника ВГА Харьковской области

В Белгороде предотвратили теракт, задержан агент СБУ.

В Белгороде предотвращен террористический акт против сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности.

В ведомстве отметили, что по делу задержан сотрудник Службы безопасности Украины.

Узнать больше по теме
Белгород: город воинской славы на юге России
Белгород — административный центр Белгородской области и один из крупнейших городов Центрального Черноземья. Он расположен недалеко от российско-украинской границы и считается важным промышленным, научным, образовательным и транспортным центром региона. За свою историю город неоднократно становился ареной крупных военных событий, а сегодня продолжает играть значимую роль в экономике страны: собрали о нем главное.
Читать дальше