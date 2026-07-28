Врач Чистик рассказала о синдроме, вызывающем опьянение после порции макарон

Иногда люди могут испытывать состояние, напоминающее алкогольное опьянение, даже если они не употребляли спиртное. Такое явление вызывает недоумение у окружающих и подозрения в скрытом пьянстве. Однако причина может скрываться в работе кишечника. Об этом редком состоянии, известном как синдром автопивоварни, рассказала гастроэнтеролог Ольга Чистик в интервью РИАМО.
«Пациент честно говорит, что не пил, а по анализам у него алкоголь в крови и все признаки опьянения. Его подозревают в тайном пьянстве, направляют к наркологу, обвиняют родные. Люди годами живут с этим ярлыком, пока не выясняется настоящая причина», — объясняет Чистик.
Синдром автопивоварни возникает, когда микробы в кишечнике превращают углеводы из пищи в этанол. В норме этот процесс происходит в незначительных объёмах и не вызывает проблем. Однако при нарушении микрофлоры брожение усиливается, и уровень алкоголя в крови может достичь уровня, вызывающего опьянение.
Главными виновниками этого состояния являются дрожжевые грибки — кандида и сахаромицеты, а также некоторые бактерии, включая кишечную палочку и клебсиеллу. Сбой микрофлоры обычно происходит из-за чрезмерного потребления сладкого и мучного, а также после курсов антибиотиков, которые нарушают баланс микроорганизмов в кишечнике. Важную роль играет и состояние печени: если она здорова, то часть эндогенного алкоголя нейтрализуется, но при ослаблении печени спирт быстрее попадает в кровь, усиливая опьянение.
Для диагностики синдрома автопивоварни используется простой метод: под наблюдением врача пациенту дают порцию углеводов, и затем проверяют уровень алкоголя в крови. Лечение включает противогрибковые препараты, строгую низкоуглеводную диету, пробиотики, а в тяжёлых случаях — пересадку кишечной микробиоты от здорового донора.
Специалист отметила, что последствия синдрома автопивоварни реальны: алкотестер может показать опьянение, и человек рискует лишиться водительских прав, хотя не употреблял спиртное. Поэтому при повторяющихся случаях «опьянения на трезвую голову» важно обратиться к гастроэнтерологу.