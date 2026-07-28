Врач Чистик рассказала о синдроме, вызывающем опьянение после порции макарон

Главными виновниками этого состояния являются дрожжевые грибки — кандида и сахаромицеты, а также некоторые бактерии, включая кишечную палочку и клебсиеллу. Сбой микрофлоры обычно происходит из-за чрезмерного потребления сладкого и мучного, а также после курсов антибиотиков, которые нарушают баланс микроорганизмов в кишечнике. Важную роль играет и состояние печени: если она здорова, то часть эндогенного алкоголя нейтрализуется, но при ослаблении печени спирт быстрее попадает в кровь, усиливая опьянение.