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Житель Мотовилихи перечислил мошенникам 1,3 млн рублей

В дежурную часть отдела полиции Мотовилихинского района Перми обратился 60-летний местный житель, ставший жертвой многоступенчатой схемы мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

В дежурную часть отдела полиции Мотовилихинского района Перми обратился 60-летний местный житель, ставший жертвой многоступенчатой схемы мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Как установили полицейские, мужчине на телефон позвонила неизвестная, представившаяся сотрудником Пенсионного фонда. Она сообщила о необходимости явиться в организацию для решения вопросов о выплатах и предложила записаться в электронную очередь: для этого надо продиктовать ей код из СМС-сообщения. Затем мужчине позвонил «сотрудник Роскомнадзора», который заявил пермяку, что тот разговаривал с мошенниками, и рекомендовал немедленно связаться с сотрудником Центробанка. Пермяк позвонил по указанному номеру, и ответившая ему девушка предложила продолжить общение в мессенджере. Из переписки с ней мужчина узнал, что мошенники оформили на его имя кредит и перевели денежные средства гражданину Украины. Собеседница настояла, чтобы гражданин обналичил сбережения и перевел их на «безопасный счет». Мужчина перечислил свыше 1,3 млн руб. на указанные мошенниками счета.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

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