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На Мулянке усилили защиту от загрязнения нефтепродуктами

Параллельно продолжается очистка береговой линии.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае продолжаются работы по ликвидации последствий загрязнения водоёмов. Специалисты Минприроды региона сообщили, что угрозы попадания нефтепродуктов в Каму сейчас нет.

На Мулянке в районе микрорайона «Красный Октябрь» установили дополнительный боновый рубеж. Он должен не допустить распространения загрязнений в сторону Камы. По данным специалистов, загрязняющие вещества в реку не попали, а новых нефтяных пятен на поверхности воды не обнаружено.

Параллельно продолжается очистка береговой линии. Участок от микрорайона «Красный Октябрь» до пешеходного моста на улице Куфонина планируют привести в порядок примерно за десять дней.

В районе лодочной станции также установили защитные боны. Рабочие очищают берег возле жилых домов и обрабатывают загрязнённые участки сорбентом. Дополнительные заграждения появились и в акватории базы — они должны предотвратить повторное загрязнение со стороны судов. На правом берегу убирают камыш и собирают остатки загрязнений с помощью скиммеров.

Ещё один боновый рубеж планируют разместить перед мостом на шоссе Космонавтов. Кроме того, специалисты вырубают загрязнённые растения. Предприятие приступило к спутниковому картографированию территории, чтобы определить масштабы нанесённого ущерба.

Ранее «КП-Пермь» писала, что в Перми запустили БПЛА для воздушной разведки загрязнения рек Мулянки и Пыж.

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