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В Краснодаре 28 июля число работающих АЗС увеличилось до 83

Оперативные данные по топливу в Краснодаре представил Муниципальный центр управления города.

Источник: Российская газета

На 28 июля в городе функционирует 83 автозаправочные станции. В городе почти каждый день растет количество работающих АЗС. Например, вчера, 27 июля, их число составляло 78, а 25 июля — 72.

По видам топлива ситуация следующая: АИ‑92 доступен на 65 АЗС, АИ‑95 — на 57, АИ‑100 — лишь на восьми станциях, ДТ — на 69.

Накануне в Краснодаре топливо разных марок было доступно на значительной части АЗС: АИ‑92 можно было заправить на 65 станциях, АИ‑95 — на 57, дизель — на 69. Бензин премиум‑сегмента (АИ‑100) был представлен на восьми заправках.

Станции расположены в разных районах, причем как от крупных сетей, так и от локальных операторов. Адреса работающих точек можно уточнить в официальных материалах МЦУ.

Водителям необходимо учитывать введенные ранее ограничения на некоторых заправках. Речь идет о точках, где топливо можно залить только в баки авто.

В МЦУ напомнили владельцам личного транспорта: лучше не закупать горючее впрок. Это поможет в борьбе с очередями.