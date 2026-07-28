В Краснодаре 28 июля число работающих АЗС увеличилось до 83

Накануне в Краснодаре топливо разных марок было доступно на значительной части АЗС: АИ‑92 можно было заправить на 65 станциях, АИ‑95 — на 57, дизель — на 69. Бензин премиум‑сегмента (АИ‑100) был представлен на восьми заправках.