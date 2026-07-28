Подготовка образовательных учреждений к 1 сентября завершается в Сормовском районе

Значительная часть работ выполнена по запросам депутатов — средства из депутатского фонда направляли адресно, по заявкам самих учреждений. Например, во втором корпусе школы № 79 имени Н. А. Зайцева заменили оконные блоки в классе русского языка. В школе № 84 в одной из рекреаций установили межэтажные двери, а в школе № 85 отремонтировали раздевалку для учеников.