Подготовка образовательных учреждений к 1 сентября завершается в Сормовском районе

В Сормовском районе Нижнего Новгорода завершается подготовка образовательных учреждений к 1 сентября. Инспекцию объектов провели глава районной администрации Светлана Горбунова, а также депутаты городской Думы Павел Пашинин и Сергей Пляскин.
На подготовку школ и детских садов к новому учебному году в городе выделили 2,2 млрд рублей — об этом ранее сообщал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. В Сормове за счет городского бюджета текущий ремонт провели в 14 школах и 4 детских садах. Подход к каждому объекту — индивидуальный: где‑то обновляют отопление, где‑то меняют окна и ремонтируют инженерные системы.
Так, в школе № 117 идет замена трубопровода, в школе № 183 — ремонт части кровли. В детском саду № 95 обновляют пищеблок, а в детсаду № 364 — прачечную. Уже успешно прошли приемку 12 школ, Сормовская православная гимназия, Центр профориентационного развития и Центр одаренных детей. Остальные учреждения планируют завершить все работы до 4 августа.
Значительная часть работ выполнена по запросам депутатов — средства из депутатского фонда направляли адресно, по заявкам самих учреждений. Например, во втором корпусе школы № 79 имени Н. А. Зайцева заменили оконные блоки в классе русского языка. В школе № 84 в одной из рекреаций установили межэтажные двери, а в школе № 85 отремонтировали раздевалку для учеников.
Отдельный блок работ касался безопасности и инженерных систем в детских садах. В детсаду № 99 обновили пожарную сигнализацию, в № 365 — коммуникации прачечной. В садиках № 177, 456 и 52 установили современные стеклопакеты в группах. Кроме того, в детсаду № 388 отремонтировали систему водоснабжения, а в № 396 — систему водоотведения.
По ходатайству депутата Павла Пашинина средства выделили на установку новых окон в детсадах № 457, 421, 101 и 96.
Отдельно проверку прошли школы № 26 и № 78 — сейчас они полностью готовы к приему учеников в День знаний. Осмотр провела директор департамента образования администрации города Ирина Борякова: она оценила состояние учебных кабинетов, рекреаций и столовых, а также обсудила текущие вопросы с руководителями школ.