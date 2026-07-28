Юрий Трутнев поставил задачу обеспечить энергией инвестпроекты ДФО

Согласно данным, рост электропотребления в ДФО за пять лет составил 21% (по России в целом — 12%), а к 2030 году прогнозируется увеличение ещё на 30% (среднероссийский прогноз — 15%). Из-за опережающего развития промышленности и строительства в округе возник дефицит энергии. Потребность учтённых в СиПР (Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2026−2031 гг.) проектов — 2,6 ГВт к 2030 году; дополнительно верифицировано 105 проектов суммарной мощностью около 3,3 ГВт.