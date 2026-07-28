42-летнего серийного поджигателя задержали в Володарском округе

В результате правоохранительные органы задержали подозреваемого — 42-летнего ранее не судимого мужчину. Злоумышленник также оказался причастен к поджогам нежилых строений в поселке Ильино в 2023 и 2024 годах. По вновь открывшимся обстоятельствам было возобновлено расследование.