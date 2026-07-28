42-летнего серийного поджигателя задержали в Володарском округе

В Володарском округе задержали мужчину, подозреваемого в поджогах нескольких нежилых построек. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Весной текущего года полицейским поступило сообщение о возгорании сарая в поселке Ильиногорск. Специалисты установили, что причиной пожара стало умышленное занесение открытого огня в хозпостройку. Было возбуждено уголовное дело.
В результате правоохранительные органы задержали подозреваемого — 42-летнего ранее не судимого мужчину. Злоумышленник также оказался причастен к поджогам нежилых строений в поселке Ильино в 2023 и 2024 годах. По вновь открывшимся обстоятельствам было возобновлено расследование.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что подозреваемого в поджоге дома на улице Искры заключили под стражу.