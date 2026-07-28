Как мошенники подглядывают ПИН-код у банкоматов Волгограда?

Камера может быть спрятана в одежде или сумке стоящего в очереди.
Как предупреждает эксперт по кибербезопасности Егор Тертышный, их методы стали более изощрёнными, и зачастую они действуют группой.
"Сейчас многие из соображений безопасности предпочитают пользоваться наличными, и это учли злоумышленники, — говорит эксперт. — Так, например, мошенник может просто стоять в очереди за вами, и пока вы снимаете деньги, читать сообщения в своём телефоне. На самом деле у него спрятана камера — в одежде, сумке, и его цель — заснять момент, когда вы вводите PIN-код. Иногда деньги исчезают сразу, иногда через несколько дней, когда вы и думать забыли о незнакомце, что стоял за вами в очереди.
Особенно осторожными стоит быть пожилым людям. Так, мошенники специально выбирают тех, кто неуверенно ведёт себя у банкомата. Вежливый и общительный незнакомец предлагает такому человеку помощь, а потом пытается подсмотреть код или предлагает ввести его сам.
Либо действует сразу группа мошенников. Когда вы вводите код, один из злоумышленников всячески отвлекает: создаёт шум, роняет вещи, задаёт вопрос или просит разменять деньги.
Вы отвлекаетесь на пару секунд, и в это время второй участник приближается, чтобы увидеть ваш код. Схема чётко отработана, и пары секунд достаточно, чтобы всё запомнить.
Злоумышленники используют и старую схему: в картоприёмник заранее вставляют тонкую полоску, например из прозрачной ленты или пластыря. Карта входит внутрь, но обратно не выходит. Банкомат выдаёт ошибку.
Когда вы пытаетесь повторить операцию, рядом как бы случайно появляется некий доброжелатель. Он советует снова ввести PIN-код, нажать определённые кнопки или подождать. И если вы введёте код у него на глазах, также рискуете потерять деньги.
Потому, если карта не выходит, сразу звоните в банк, не отходя от банкомата. Просите заблокировать карту, а дальше разбирайтесь в происшествии.
Всегда при вводе кода закрывайте клавиатуру другой рукой, перекрывая обзор со всех сторон. Делайте это, даже если поблизости никого нет.
При любых подозрениях, например к банкомату кто-то подошёл близко, отменяйте операцию и ждите, пока останетесь одни.
И не пересчитывайте деньги прямо у банкомата.
Лучше всего снимать деньги в банковских отделениях или в крупных супермаркетах, где есть камеры.