Как мошенники подглядывают ПИН-код у банкоматов Волгограда?

"Сейчас многие из соображений безопасности предпочитают пользоваться наличными, и это учли злоумышленники, — говорит эксперт. — Так, например, мошенник может просто стоять в очереди за вами, и пока вы снимаете деньги, читать сообщения в своём телефоне. На самом деле у него спрятана камера — в одежде, сумке, и его цель — заснять момент, когда вы вводите PIN-код. Иногда деньги исчезают сразу, иногда через несколько дней, когда вы и думать забыли о незнакомце, что стоял за вами в очереди.