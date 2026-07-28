Стало известно, сколько россиян пересылали свои документы незнакомцам

Каждый третий россиянин хотя бы раз отправлял через мессенджер фотографии своих документов. Каждый четвертый хранит такие снимки в галерее телефона, а 18% пересылали их в личных сообщениях в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками компании «Альфастрахование».
В опросе приняли участие 2,3 тыс. россиян старше 18 лет из разных регионов России.
Оказалось, что чаще всего россияне пересылают копии паспорта — так поступали 32% респондентов. Фото водительских удостоверений отправляли 21% опрошенных, СНИЛС и ИНН — 17%, банковские реквизиты — 15%. Каждый десятые росси выяснили, что каждый десятый передавал документы, содержащие сведения сразу о нескольких членах семьи.
Чаще всего россияне пересылают фотографии документов своим родственникам (44%), Еще 28% хотя бы раз отправяли их работодателям или коллегам, 19% — представителям коммерческих организаций. При этом статистика говорит, что почти каждый десятый хотя бы раз отправлял документ человеку, с которым прежде общался только онлайн. Также эксперты отметили, что пользователи отправляют файлы себе, сохраняют их в «Избранных» или оставляют в старых чатах, чтобы при необходимости быстро найти.
«Передавать копии документов стоит только тогда, когда это действительно необходимо, предварительно проверив получателя. По возможности лучше использовать личные кабинеты организаций, а после отправки удалять файлы из переписки и памяти телефона. Дополнительная мера — нанести на изображение пометку, кому, для какой цели и в какую дату передана копия. Это затруднит повторное использование документа в других целях», — подчеркнули аналитики.
Каждый пятый респондент хотя бы раз терял доступ к аккаунту в социальной сети или мессенджере. Это значит, что документы из переписок могли попасть в руки злоумышленникам. Лишь 8% проверяли, какие документы и другие персональные данные сохранились в старых сообщениях. Потеря доступа особенно опасна тем, что владелец уже не может проверить содержимое своего цифрового архива или удалить из него файлы.
Как удалить сведения о себе из интернета.
Ранее специалисты по кибербезопасности МВД России отмечали, что полностью стереть свой цифровой след невозможно, но минимизировать ущерб вполне реально. Для этого необходимо выполнить следующие операции.
Найдите информацию о себе, введя в браузер свое имя, e-mail и никнеймы. Дополнительно можно использовать сервисы Namechk и Web Cleaner.
Удалите ненужные и заброшенные профили (в том числе через сервис JustDeleteMe).
Если компрометирующие или ложные данные о вас размещены на сайте, придется найти владельца и попросить его удалить сведения. Владельца можно найти через портал who.is. Кроме того, можно обратиться в поддержку портала archive.org, чтобы она удалила из архива снимки страниц с вашей информацией.
Удалите из электронной почты письма с ключевыми словами («пароль», «паспорт», «код»), если такие имеются, отпишитесь от рассылок. Не храните персональные данные в электронном ящике.
Очищайте историю, куки и кэш браузера на своем устройстве (лучше — автоматически при закрытии). На смартфоне отключите рекламный ID (в настройках Android/iOS).
Основные ошибки жертв мошенников.
К наиболее распространенным ошибкам потенциальных жертв мошенников относятся разглашение конфиденциальной информации, установка приложений из непроверенных источников, импульсивные финансовые операции, доверие незнакомцам с «выгодными предложениями», переход по подозрительным ссылкам и публикация личных данных в соцсетях, сообщили ранее в МВД.
«Несмотря на предупреждения, многие все еще доверяют звонкам от “сотрудников банка” или “правоохранительных органов”, называя номера карт и PIN-коды, коды из SMS, паспортные данные», — говорится в сообщении.
К импульсивным финансовым операциям относятся случаи, когда мошенники, провоцируя срочность, сообщают, что на совершение какой-либо выгодной покупки или персонального предложения по какой-либо услуге остается мало времени. В этом случае люди нередко в панике переводят деньги.
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