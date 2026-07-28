Стало известно, сколько россиян пересылали свои документы незнакомцам

Чаще всего россияне пересылают фотографии документов своим родственникам (44%), Еще 28% хотя бы раз отправяли их работодателям или коллегам, 19% — представителям коммерческих организаций. При этом статистика говорит, что почти каждый десятый хотя бы раз отправлял документ человеку, с которым прежде общался только онлайн. Также эксперты отметили, что пользователи отправляют файлы себе, сохраняют их в «Избранных» или оставляют в старых чатах, чтобы при необходимости быстро найти.