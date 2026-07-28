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Резиновые сапоги и зонтик пригодятся жителям Хабаровского края 29 июля

В южных и центральных районах региона пройдут особенно сильные осадки.

Источник: Хабаровский край сегодня

Дожди «подобрались» к Хабаровскому краю. Уже завтра, 29 июля, особенно ненастная погода ожидается в Бикинском округе, в Вяземском, им. Лазо, Амурском, Нанайском, Хабаровском, Верхнебуреинском районах. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», ранее синоптики Гидрометцентра предупреждали, что по территории южных и центральных районов пройдут сильные дожди, местами очень сильные, сильные ливни, грозы.

Прольются осадки и в Хабаровске. В основном сильный дождь ожидается в ночь на 29 число и утром, температура воздуха в эти часы составит +18..+20 °C. Днем — дождь и +23..+25 °C. Ветер юго-восточный, 6−11 м/c.

В Комсомольске-на-Амуре ночью и днем будет идти небольшой дождь, а температура составит +18..+20 °C и +26..+28 °C соответственно. Ветер северо-восточный, 5−10 м/c.

По югу края пройдут сильные осадки, а умеренный ветер поменяет направление с южного на северо-западный. В ночные часы температура воздуха опустится до +18..+20 °C, в дневные прогреется до +25..+27 °C.

Не обойдется без дождя и на севере края. Ночью здесь будет в пределах +8..+19 °C, а днем столбик термометра покажет +14..+25 °C. Ветер различных направлений от слабого до умеренного.

Тем временем вода в Амуре у Хабаровска продолжает прибывать. Сегодня уровень составляет уже 369 см (+8 см за сутки) и в ближайшие пару дней увеличится еще на 15−20 см. Для сравнения: в прошлом году в это время уровень Амура доходил до 168 см.

В Комсомольске-на-Амуре уровень воды в реке прирос на 11 см — сейчас здесь 286 см. А в Николаевске-на-Амуре отмечается 129 см (-1см).