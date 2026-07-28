Резиновые сапоги и зонтик пригодятся жителям Хабаровского края 29 июля

Тем временем вода в Амуре у Хабаровска продолжает прибывать. Сегодня уровень составляет уже 369 см (+8 см за сутки) и в ближайшие пару дней увеличится еще на 15−20 см. Для сравнения: в прошлом году в это время уровень Амура доходил до 168 см.