Дмитрий Канонеров: Террористы преимущественно вербуют подростков

В минувшую субботу, 25 июля, сотрудники органов следствия отметили свой профессиональный праздник, а также 15-летие со дня основания Следственного комитета Российской Федерации. В последние годы работы у ведомства заметно прибавилось. О криминогенной обстановке в Калининградской области, громких делах и профилактической работе в интервью «РГ» рассказал руководитель следственного управления СК РФ по региону полковник юстиции Дмитрий Канонеров.
Дмитрий Георгиевич, 15 лет — серьезная дата для подведения итогов. Как изменилась ситуация в регионе за этот период?
Дмитрий Канонеров: Если говорить о сухой статистике, то за 15 лет наши следователи возбудили 10,4 тысячи уголовных дел, производство по 8,9 тысячи из которых окончено. В суд направили 6,9 тысячи уголовных дел.
Со дня образования Следственного комитета России в ходе предварительного следствия возмещен ущерб от преступных посягательств на сумму свыше 2,7 миллиарда рублей, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 4,6 миллиарда рублей.
Кроме того, ведомство смогло завершить производство по более чем 240 тяжким и особо тяжким преступлениям прошлых лет — это убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, насильственные действия сексуального характера. Из 511 уголовных дел этой категории 59 оставались нераскрытыми на протяжении более чем трех лет.
Подводя итоги истекшего периода 2026 года, можно сказать, что до суда дошло на 10 процентов больше уголовных дел, чем в 2025-м — 253. Всего по ним проходят 307 обвиняемых.
Большая работа была проделана по налоговым преступлениям. За полгода завершилось расследование по 16 уголовным делам, 12 из которых направили на рассмотрение в суд. На стадии предварительно следствия был возмещен ущерб на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей, а общая сумма ареста на имущество обвиняемых составила 2,9 миллиарда рублей.
Кроме того, грамотная и профессиональная работа наших сотрудников позволила обеспечить добровольное возмещение сверх причиненного ущерба на сумму свыше 68 миллионов рублей.
К сожалению, все чаще мелькают новости о диверсиях, поджогах на объектах инфраструктуры, которые совершают преимущественно подростки по наводке террористов. Справляется ли область с новыми вызовами?
Дмитрий Канонеров: В целом таких преступлений у нас в регионе немного, особенно если сравнивать с основной территорией страны. Обстановка спокойная и контролируемая. Но риски сохраняются из-за геополитического положения Янтарного края и внушительного миграционного потока.
В производстве следователей управления в 2026 году находились три уголовных дела о преступлениях, связанных с вербовкой несовершеннолетних в совершение преступлений террористического характера, два из которых направлены в суд для рассмотрения по существу.
Они получали заказы от неустановленных лиц на совершение поджогов административных зданий и объектов, принадлежащих федеральным и муниципальным органам власти, распределительных шкафов, расположенных на вышках связи. Делалось это все за деньги, а целью преступлений являлась дестабилизация деятельности органов власти. Связь велась через иностранные мессенджеры.
В настоящее время расследуется уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который в ноябре 2025 года вступил в такую переписку с вербовщиком запрещенной в России террористической организации. Подросток должен был разведать обстановку в Храме святого великомученика Дмитрия Солунского в городе Ладушкине, чтобы затем его поджечь.
Получив соответствующее задание, он изготовил коктейль «Молотова» и выдвинулся в сторону объекта, однако его вовремя задержали сотрудники УФСБ России по Калининградской области.
В апреле 2026 года осуждены еще трое несовершеннолетних за совершение диверсий на территории Гурьевского и Багратионовского районов. Суд назначил им наказание в виде семи лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Две недели назад огласили приговор еще двум подросткам за участие в деятельности террористической организации. За денежное вознаграждение от кураторов из недружественного государства они фотографировали и передавали координаты расположения вышек сотовой связи и электротехнических шкафов на территории Полесского района, а также здания военного комиссариата в городе Гурьевске. В итоге оба несовершеннолетних получили по пять лет воспитательной колонии. Преступление они совершили всего за 25 тысяч рублей.
Вы упомянули, что на криминогенную обстановку в регионе влияют миграционные потоки…
Дмитрий Канонеров: Да, это так. Незаконная миграция — это не просто «бумажное» преступление, а прямой удар по безопасности региона. Когда люди находятся на территории страны без законных оснований, они выпадают из поля зрения правоохранительных органов. За этим стоят теневая занятость, неуплата налогов и, что гораздо серьезнее, идеальная среда для латентной преступности. Пресечение организации таких каналов позволяет работать на опережение и предотвращать потенциальные угрозы для калининградцев.
В июле 2026 года Ленинградский районный суд огласил обвинительный приговор пятерым жителям региона. На скамье подсудимых оказались 53-летний организатор и даже 71-летняя женщина.
Одна из фигуранток уголовного дела сама недавно была иностранкой. Вместо того чтобы помогать соотечественникам адаптироваться к российским законам, она превратила это в криминальный бизнес, взимая плату за услуги по организации их незаконного пребывания.
Схема простая: с мигрантами заключали фиктивные гражданско-правовые договоры, направляли сведения в контролирующие органы, что позволяло иностранцам оформлять патенты. Реально по ним никто не работал.
Преступный бизнес вскрыли благодаря оперативному сопровождению УФСБ России по Калининградской области. Организатор получил 10 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима и штраф в размере 3,9 миллиона рублей. Остальные соучастники — от 4 до 5,5 лет тюрьмы и штрафы от 200 тысяч до 3,1 миллиона рублей.
Одним из приоритетов в работе следователей всегда была социальная сфера. На что был сделан упор в этом году?
Дмитрий Канонеров: Особое внимание уделяем защите прав и законных интересов несовершеннолетних, детей-сирот, пенсионеров и инвалидов. Мы добиваемся восстановления их прав в ходе следствия.
В частности, это касается детей-сирот. В тесном взаимодействии с профильными министерствами достигнуты серьезные результаты по снижению числа неисполненных судебных решений об обеспечении жилыми помещениями специализированного жилого фонда Калининградской области этой категории граждан. С начала 2026 года очередность снижена более чем на 35 процентов (с 85 до 63).
Помимо этого, решен вопрос о внеочередной выдаче квартир 13 остро нуждающимся сиротам. Еще три человека получат благоустроенные жилые помещения в ближайшее время — до конца третьего квартала.
На сегодняшний день проведена серьезная работа по защите прав граждан, проживающих в аварийном жилье, мы видим конкретные результаты. Более 40 человек переселились в этом году в новые благоустроенные квартиры. Тем не менее, остаются нерешенные вопросы, следственное управление готово приложить все усилия для их решения.
Повышенное внимание уделялось и пресечению преступных посягательств в социально значимых сферах. К примеру, расследовано два уголовных дела о невыплате зарплаты; шесть — в сфере реализации национальных проектов и программ; два — по вопросам восстановления прав граждан, одно — в сфере долевого строительства.
Все это — итоги работы слаженного и сплоченного коллектива следователей и руководителей следственных подразделений, опытных сотрудников аппарата управления, достигнутые во взаимодействии с другими правоохранительными органами. Только совместная работа по борьбе с преступностью дает значимый результат.