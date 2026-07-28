Дмитрий Канонеров: Террористы преимущественно вербуют подростков

Две недели назад огласили приговор еще двум подросткам за участие в деятельности террористической организации. За денежное вознаграждение от кураторов из недружественного государства они фотографировали и передавали координаты расположения вышек сотовой связи и электротехнических шкафов на территории Полесского района, а также здания военного комиссариата в городе Гурьевске. В итоге оба несовершеннолетних получили по пять лет воспитательной колонии. Преступление они совершили всего за 25 тысяч рублей.