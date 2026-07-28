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В Магаданской области открылся клуб экспортеров

Площадка объединит представителей бизнес-сообществ, общественных организаций, органов государственной и муниципальной власти.

Источник: Национальные проекты России

Клуб экспортеров Магаданской области открылся в регионе, что поможет в достижении целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в управлении проектной деятельности правительства области.

Площадка объединит экспортеров, представителей бизнес-сообществ, общественных организаций, органов государственной и муниципальной власти. Клуб поможет им взаимодействовать, обмениваться опытом, выявлять лучшие практики и актуальные проблемы, формировать предложения по совершенствованию механизмов государственной поддержки и не только.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.