В Магаданской области открылся клуб экспортеров

Клуб экспортеров Магаданской области открылся в регионе, что поможет в достижении целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в управлении проектной деятельности правительства области.
Площадка объединит экспортеров, представителей бизнес-сообществ, общественных организаций, органов государственной и муниципальной власти. Клуб поможет им взаимодействовать, обмениваться опытом, выявлять лучшие практики и актуальные проблемы, формировать предложения по совершенствованию механизмов государственной поддержки и не только.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.