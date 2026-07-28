В Тюменской области из-за паводка ввели режим ЧС

В середине июля правительство Тюменской области исключало риск паводка из-за осадков. С 14 июля в Тюмени действовал режим повышенной готовности. На прошлой неделе в городе под угрозой затопления оказалось более 140 домов. С началом паводка местные жители также начали жаловаться на резкое ухудшение качества воды, СКР возбудил уголовное дело.