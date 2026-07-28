Корги ищет запрещённые вещества, а ястреб охраняет аэропорт Благовещенска

Арчи уже успел привлечь внимание посетителей аэропорта. Корги работает в яркой специальной экипировке, поэтому пассажирам сложно пройти мимо хвостатого сотрудника. В аэропорту отмечают, что с Арчи можно не стесняться знакомиться, а за соблюдение всех правил пассажиров может ждать своеобразный бонус — благодарное виляние хвостом.