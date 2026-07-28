Корги ищет запрещённые вещества, а ястреб охраняет аэропорт Благовещенска

Семимесячный вельш-корги по кличке Арчи стал новым сотрудником Международного аэропорта Благовещенск, сообщает канал аэропорта.
Пёс проходит подготовку в кинологической службе и уже начал тренироваться в реальных условиях среди пассажиров. Арчи предстоит искать запрещённые вещества в багаже и ручной клади. Сейчас специалисты занимаются адаптацией собаки к новому рабочему месту и распорядку дня.
По словам кинолога Анастасии Гулак, корги спокойно реагирует на людей и хорошо концентрируется на работе. Специалисты считают, что пёс будет комфортно чувствовать себя даже в толпе пассажиров.
Арчи уже успел привлечь внимание посетителей аэропорта. Корги работает в яркой специальной экипировке, поэтому пассажирам сложно пройти мимо хвостатого сотрудника. В аэропорту отмечают, что с Арчи можно не стесняться знакомиться, а за соблюдение всех правил пассажиров может ждать своеобразный бонус — благодарное виляние хвостом.
Арчи стал не единственным животным, которое помогает обеспечивать безопасность в аэропорту Благовещенска. За орнитологическую безопасность полётов отвечает ястреб по кличке Варвара. Она отпугивает птиц, которые могут представлять опасность для воздушных судов.