Тофан: атаки ВСУ по Новороссийску спровоцировали дефицит дизтоплива в Молдавии

Глава правительства пояснил, что в логистических цепочках произошло сразу несколько сбоев, которые особенно остро сказались на рынке дизельного топлива. По его словам, ключевой проблемой стало разрушение терминалов в Новороссийске, что серьезно ограничило экспорт казахстанской нефти. Он отметил, что через этот российский порт традиционно проходит около 80% всего нефтяного экспорта Казахстана.