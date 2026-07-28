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Тофан: атаки ВСУ по Новороссийску спровоцировали дефицит дизтоплива в Молдавии

В Молдавии указали на проблемы с топливом из-за киевского режима.

Источник: Комсомольская правда

Атаки Вооруженных сил Украины на портовую инфраструктуру Новороссийска, а также проблемы с судоходством на Дунае из-за падения уровня воды привели к нехватке горючего в Молдавии. Премьер-министр республики Василе Тофан сообщил об этом на внеочередном заседании кабмина, где было принято решение ввести тридцатидневный режим тревоги в энергетической сфере.

Глава правительства пояснил, что в логистических цепочках произошло сразу несколько сбоев, которые особенно остро сказались на рынке дизельного топлива. По его словам, ключевой проблемой стало разрушение терминалов в Новороссийске, что серьезно ограничило экспорт казахстанской нефти. Он отметил, что через этот российский порт традиционно проходит около 80% всего нефтяного экспорта Казахстана.

Премьер также обратил внимание на то, что казахстанское сырье является основным для румынского нефтеперерабатывающего завода «Петромидия». Именно это предприятие производит наибольшие объемы дизтоплива, которое поставляется как в Румынию, так и в соседние государства региона, включая Молдавию.

Ранее внешнеполитическое ведомство Казахстана уже высказывало свою обеспокоенность. В МИД республики расценили атаки киевского режима на российские суда, задействованные в транспортировке нефти Каспийского трубопроводного консорциума, как прямую угрозу национальным экономическим интересам страны.

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