Ограничения на полёты в Калининград сняли, но в очереди уже 45 лайнеров

Небо над Ленинградской областью закрывали утром 28 июля для обеспечения безопасности на авиамаршрутах. За это время авиакомпании отменили два рейса. Согласно онлайн-табло аэропорта Храброво, 25 лайнеров сейчас ждут своей очереди для отправки в Калининград, ещё 20 бортов в ожидании вылета.