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Ограничения на полёты в Калининград сняли, но в очереди уже 45 лайнеров

Росавиация закрывала небо над Ленинградской областью.

Источник: Клопс.ru

Росавиация сняла временные ограничения на полёты в/из Калининградскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Небо над Ленинградской областью закрывали утром 28 июля для обеспечения безопасности на авиамаршрутах. За это время авиакомпании отменили два рейса. Согласно онлайн-табло аэропорта Храброво, 25 лайнеров сейчас ждут своей очереди для отправки в Калининград, ещё 20 бортов в ожидании вылета.

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