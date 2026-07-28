В Ленобласти начался ремонт дороги вдоль деревни Рапполово

Работы ведутся на участке протяженностью около 7 км от федерального Новоприозерского шоссе через Рапполово до пересечения с подъездом к санаторию «Сярьги». Специалисты уже вырубили кустарники и заменили водопропускную трубу на одном из отрезков дороги. Далее рабочим предстоит срезать существующее покрытие, укрепить основание, уложить выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, отремонтировать автобусные остановки, установить новые дорожные знаки и нанести разметку.