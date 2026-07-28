В Ленобласти начался ремонт дороги вдоль деревни Рапполово

Ремонт дороги вдоль деревни Рапполово в Ленинградской области начался при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по дорожному хозяйству региона.
Работы ведутся на участке протяженностью около 7 км от федерального Новоприозерского шоссе через Рапполово до пересечения с подъездом к санаторию «Сярьги». Специалисты уже вырубили кустарники и заменили водопропускную трубу на одном из отрезков дороги. Далее рабочим предстоит срезать существующее покрытие, укрепить основание, уложить выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, отремонтировать автобусные остановки, установить новые дорожные знаки и нанести разметку.
По этой дороге можно доехать до детского сада в Рапполове. Также она ведет к Ново-Кавголовскому лесопарку — одному из популярных мест для прогулок, активного отдыха и семейного досуга во Всеволожском районе.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.