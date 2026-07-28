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Молдавия ввела режим энергетической тревоги из-за дефицита топлива

Премьер Молдавии указал на необходимость срочных мер для стабилизации на рынке топлива.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Молдавии объявило режим тревоги сроком на 30 дней в энергетическом секторе страны. Причиной стали серьезные перебои и дефицит в поставках горючего. Соответствующее решение было принято на официальном заседании кабинета министров.

Премьер-министр республики Василе Тофан указал на необходимость срочных мер для стабилизации ситуации на рынке.

«Предлагаю объявить состояние тревоги на национальном уровне в энергетическом секторе на период в 30 дней», — сказал он.

Инициатива премьера получила единогласную поддержку членов правительства. Установленный режим официально вступит в силу сразу после его публикации в издании «Официальный вестник». Профильные ведомства уже получили поручения по контролю за запасами топлива.

Ранее глава Shell Ваэль Саван сообщил, что европейские страны столкнутся с нехваткой топлива. Он отметил, что дефицит нефти и газа уже вынудил некоторые страны Азии сократить потребление энергии, а «эффект домино» распространится и на Запад.