Молдавия ввела режим энергетической тревоги из-за дефицита топлива

Ранее глава Shell Ваэль Саван сообщил, что европейские страны столкнутся с нехваткой топлива. Он отметил, что дефицит нефти и газа уже вынудил некоторые страны Азии сократить потребление энергии, а «эффект домино» распространится и на Запад.