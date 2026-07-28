Молдавия ввела режим энергетической тревоги из-за дефицита топлива

Правительство Молдавии объявило режим тревоги сроком на 30 дней в энергетическом секторе страны. Причиной стали серьезные перебои и дефицит в поставках горючего. Соответствующее решение было принято на официальном заседании кабинета министров.
Премьер-министр республики Василе Тофан указал на необходимость срочных мер для стабилизации ситуации на рынке.
«Предлагаю объявить состояние тревоги на национальном уровне в энергетическом секторе на период в 30 дней», — сказал он.
Инициатива премьера получила единогласную поддержку членов правительства. Установленный режим официально вступит в силу сразу после его публикации в издании «Официальный вестник». Профильные ведомства уже получили поручения по контролю за запасами топлива.
Ранее глава Shell Ваэль Саван сообщил, что европейские страны столкнутся с нехваткой топлива. Он отметил, что дефицит нефти и газа уже вынудил некоторые страны Азии сократить потребление энергии, а «эффект домино» распространится и на Запад.