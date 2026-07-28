Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ: в Белгороде задержан агент СБУ, планировавший теракт

Прошедший обучение агент СБУ планировал теракт в Белгороде, преступник задержан.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ФСБ предотвратили в Белгороде теракт в отношении сотрудника ВГА Харьковской области, которая находится в российском областном центре. Оперативники задержали 63-летнего агента СБУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что задержанный специально обучался в Киеве организации закладок, наружному наблюдению, использованию средств конспирации и обращению с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами.

«Следуя инструкциям, подозреваемый изъял из тайника элементы двух самодельных взрывных устройств, хранение которых осуществлял в подсобном помещении по месту проживания», — отметили в ЦОС.

В Донецкой Народной Республике правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в призывах к насилию по национальному признаку.

До этого директор ФСБ Александр Бортников отметил, что киевский режим начинает усиливать тайную борьбу, засылку агентуры и диверсантов в Россию.

Узнать больше по теме
Белгород: город воинской славы на юге России
Белгород — административный центр Белгородской области и один из крупнейших городов Центрального Черноземья. Он расположен недалеко от российско-украинской границы и считается важным промышленным, научным, образовательным и транспортным центром региона. За свою историю город неоднократно становился ареной крупных военных событий, а сегодня продолжает играть значимую роль в экономике страны: собрали о нем главное.
Читать дальше