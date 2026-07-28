ФСБ: в Белгороде задержан агент СБУ, планировавший теракт

Отмечается, что задержанный специально обучался в Киеве организации закладок, наружному наблюдению, использованию средств конспирации и обращению с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами.
«Следуя инструкциям, подозреваемый изъял из тайника элементы двух самодельных взрывных устройств, хранение которых осуществлял в подсобном помещении по месту проживания», — отметили в ЦОС.
В Донецкой Народной Республике правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в призывах к насилию по национальному признаку.
До этого директор ФСБ Александр Бортников отметил, что киевский режим начинает усиливать тайную борьбу, засылку агентуры и диверсантов в Россию.
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