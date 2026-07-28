Предпринимателям Севастополя расскажут, как поднять продажи без рекламы

Вебинар «Как поднять продажи за 72 часа без вложений в рекламу» пройдет в Севастополе 30 июля при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Севастопольском фонде поддержки субъектов предпринимательства.
Слушателям расскажут, как личный бренд заменяет рекламный бюджет, почему погоня за новыми клиентами нередко снижает прибыль, в то время как выгодные заказы часто можно получить от тех, кто уже есть в базе. Также эксперт покажет способ вернуть интерес «спящих» клиентов и превратить их в покупателей за 72 часа. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.