Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предпринимателям Севастополя расскажут, как поднять продажи без рекламы

Слушатели и узнают, как личный бренд заменяет рекламный бюджет.

Вебинар «Как поднять продажи за 72 часа без вложений в рекламу» пройдет в Севастополе 30 июля при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Севастопольском фонде поддержки субъектов предпринимательства.

Слушателям расскажут, как личный бренд заменяет рекламный бюджет, почему погоня за новыми клиентами нередко снижает прибыль, в то время как выгодные заказы часто можно получить от тех, кто уже есть в базе. Также эксперт покажет способ вернуть интерес «спящих» клиентов и превратить их в покупателей за 72 часа. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше