Предпринимателям Севастополя расскажут, как поднять продажи без рекламы

Слушателям расскажут, как личный бренд заменяет рекламный бюджет, почему погоня за новыми клиентами нередко снижает прибыль, в то время как выгодные заказы часто можно получить от тех, кто уже есть в базе. Также эксперт покажет способ вернуть интерес «спящих» клиентов и превратить их в покупателей за 72 часа. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.