Трех владельцев заправок в Воронежской области антимонопольная служба заставила снизить цены на бензин

Их заподозрили в том, что они завысили цены без объективных причин и навязывали покупателям невыгодные условия. УФАС выдало официальное предупреждение. Владельцам дали десять рабочих дней, чтобы вернуть ценники к обоснованному уровню и отчитаться об этом перед ведомством. Если бизнесмены не снизят цены добровольно, против них заведут официальные дела о нарушении закона, что грозит крупными штрафами.