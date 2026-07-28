В Красноярск из Кыргызстана не пропустили 19 тонн зараженных абрикосов

На прошлой неделе сотрудники регионального управления Россельхознадзора в ходе проведения карантинного фитосанитарного досмотра обнаружили следы заражения опасным организмом, входящим в перечень карантинных, в партии абрикосов массой 19 тонн. Груз был доставлен автомобильным транспортом из Республики Кыргызстан. Для исключения риска распространения опасных вредителей и защиты чистой от карантинных объектов продукции импортеру вручено предписание о необходимости проведения обеззараживания. Владелец груза выполнил требуемые фитосанитарные процедуры, которые исключают дальнейшее распространение вредителя на территории края.