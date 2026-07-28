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Дочь Тома Круза отказалась от фамилии отца

Дочь голливудских актеров Тома Круза и Кэти Холмс официально сменила фамилию и теперь носит имя Сури Ноэль.

Дочь голливудских актеров Тома Круза и Кэти Холмс официально сменила фамилию и теперь носит имя Сури Ноэль. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на регистрационные документы.

По информации СМИ, 20-летняя Сури зарегистрировалась для участия в голосовании в штате Пенсильвания под новым именем. Предполагается, что смена фамилии была оформлена еще в Нью-Йорке, до ее переезда в Пенсильванию, где она продолжает обучение в колледже.

Ноэль — второе имя ее матери, Кэти Холмс. Том Круз и Кэти Холмс развелись в 2012 году, после чего Сури осталась жить с матерью.

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