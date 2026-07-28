Дочь Тома Круза отказалась от фамилии отца

По информации СМИ, 20-летняя Сури зарегистрировалась для участия в голосовании в штате Пенсильвания под новым именем. Предполагается, что смена фамилии была оформлена еще в Нью-Йорке, до ее переезда в Пенсильванию, где она продолжает обучение в колледже.