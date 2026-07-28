Нижегородский ОСФР направил 703 пострадавших на производстве в санатории

С начала года 703 нижегородца получили от Социального фонда путевки на прохождение санаторно-курортного лечения. До конца 2026-го бесплатная реабилитация доступна еще 549 жителям области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.
Соцфонд оплатит пострадавшим лечение и проезд до санатория и обратно. Чтобы получить путевку, нужно обратиться в отделение или подать заявление онлайн через «Госуслуги».
Лечение предоставляют 12 центров реабилитации, расположенных в разных субъектах страны. Они работают с черепно-мозговыми травмами, повреждениями верхних и нижних конечностей и с другими нарушениями здоровья.
Процесс оздоровления занимает в среднем 21 день, для людей с травмой позвоночника — в два раза больше. На время реабилитации работающим граждаеам предоставляется дополнительный отпуск.
«В результате прохождения санаторного лечения сроки временной нетрудоспособности сокращаются в 1,5−2 раза, а риски стать инвалидами уменьшается в 3 раза», — отметила управляющая Отделением Соцфонда по Нижегородской области Арина Садулина.
Ранее мы писали, что 4000 нижегородских семей получают ежемесячные выплаты из средств маткапитала.