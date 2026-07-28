В Волгограде и области выявили случаи торговли ветпрепаратами без лицензии

10 случаев незаконной продажи ветеринарных препаратов пресекли с начала года сотрудники Россельхознадзора в Волгоградской области. Предприниматели торговали лекарствами для животных без лицензии.
За первые семь месяцев в суды направили материалы на пятерых нарушителей. Всем им назначены штрафы и предупреждения.
«Один из показательных случаев — магазин индивидуального предпринимателя, где продавали популярные препараты “Амитразин”, “Ципровет”, “Празицид” и “Котэрвин”. Суд признал вину бизнесмена и оштрафовал его», — сообщают в управлении ведомства по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии.
Под санкции также попали два предпринимателя, торговавшие в Волгограде и Суровикино. Они признали вину и уже начали оформлять лицензию.
В Россельхознадзоре предупреждают: препараты без лицензии — риск для здоровья животных. Без контроля невозможно гарантировать, что лекарства — не фальсификат, они не просрочены и правильно хранились.
В ведомстве также напоминают, что с 5 апреля 2026 года получить лицензию стало проще — срок сократили до 8 рабочих дней, сертификат специалиста по ветеринарии больше не требуется.
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