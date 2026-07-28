В Сургутском районе Югры стартовал конкурс «Самобытный мастер»

Прием заявок на конкурс «Самобытный мастер» стартовал в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Мероприятие способствует достижению целей нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в районной администрации.
К участию приглашаются жители старше 16 лет, желающие продемонстрировать свои таланты в сохранении и развитии традиционной культуры, национальных художественных промыслов и ремесел коренных народов Севера. Конкурс проводится по двум номинациям: «Изделия народного искусства» и «Изделия декоративно-прикладного искусства и дизайна».
От одного мастера принимается не более 5 изделий в каждой категории. Все работы будут представлены на выставке 8 августа на фестивале «Урманы Северного края», после чего их возвратят участникам. Заявки принимаются до 3 августа. Узнать подробнее можно по ссылке.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.