В Сургутском районе Югры стартовал конкурс «Самобытный мастер»

От одного мастера принимается не более 5 изделий в каждой категории. Все работы будут представлены на выставке 8 августа на фестивале «Урманы Северного края», после чего их возвратят участникам. Заявки принимаются до 3 августа. Узнать подробнее можно по ссылке.