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ВСУ атаковали автобус в Шебекино Белгородской области, ранены 19 человек

Пассажирский автобус подвергся атаке ВСУ в городе Шебекино Белгородской области. Пострадали 19 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Источник: Коммерсантъ

Пассажирский автобус подвергся атаке ВСУ в городе Шебекино Белгородской области. Пострадали 19 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

18 пострадавших оперативно доставлены в Шебекинскую ЦРБ. У 15 зафиксированы осколочные ранения. У троих, по предварительным данным, диагностирована акубаротравма. Шестеро раненых находятся в тяжелом состоянии. После оказания неотложной помощи всех пострадавших переведут в медицинские учреждения Белгорода.

В результате атак повреждены автобус, грузовик, а также легковой автомобиль, посеченный осколками.

Региональная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки ВСУ на транспортное средство. Налажено взаимодействие со всеми ведомствами для организации медицинской и прочей помощи пострадавшим.

20 июля ВСУ тоже ударили по пассажирскому автобусу в Шебекино. Тогда погибли пятеро мирных жителей, включая несовершеннолетнего. Пострадали 27 человек.

За прошедшие сутки в Белгородской области из-за атак ВСУ один человек погиб, еще 12 пострадали.

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