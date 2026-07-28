ВСУ атаковали автобус в Шебекино Белгородской области, ранены 19 человек

18 пострадавших оперативно доставлены в Шебекинскую ЦРБ. У 15 зафиксированы осколочные ранения. У троих, по предварительным данным, диагностирована акубаротравма. Шестеро раненых находятся в тяжелом состоянии. После оказания неотложной помощи всех пострадавших переведут в медицинские учреждения Белгорода.